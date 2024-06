Avowed : quelques infos de Game Informer

Malgré un budget plus élevé qu'à l'époque de la Private Division (on aimerait d'ailleurs avoir des infos concernant le doublage FR),ne sera pas un projet aux ambitions démultipliées sur la forme, avec toujours des zones plutôt qu'un monde totalement ouvert, et une durée de vie annoncée comme pas si éloignée de celle de, donc en gros une vingtaine d'heures en incluant quelques annexes.Si cela peut s'avérer décevant, Obsidian explique auprès de Game Informer que les choses seront davantage poussées dans le fond, avec des éléments garantissant une meilleure replay-value notamment par des choix aux répercussions plus importantes, parfois immédiates, parfois sur la longueur, mais surtout pas simplement pour modifier le final. Un final qui tentera d'englober vos différentes décisions, parfois en apparence infimes. En bref, la promesse d'une aventure plus ou moins unique pour chacun, et on espère donc que les choses iront un peu plus loin que les choix généralement « A ou B » deLes développeurs ont en outre confirmé l'absence de véritables romances (au mieux de simples flirts) et ce pour éviter que le joueur ne se sente obligé de draguer un peu tout le monde pour être assuré de connaître l'histoire de chacun. Les liens seront là, se bâtissant lors des échanges aussi bien au repos que lors des escapades où l'allié aura davantage tendance à donner son point de vue que dans le précité. Attention néanmoins, cette fois, nous n'aurons qu'un seul compagnon (possibilité de changer dans n'importe quelle base d'aventurier), ce qui là encore poussera au choix et au fait que chacun vivre les choses à sa façon, dans le gameplay comme dans la narration.Prévu pour la fin d'année (PC, Xbox Series, Game Pass),devrait plus précisément arriver le 12 novembre à en croire un leak encore à vérifier.