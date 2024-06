Starfield : retour sur la sortie du Creation Club sur PC/Xbox, et détails sur la MAJ

Même si le gros morceau d'actualité concernantfut la bande-annonce de la première extension à venir en fin d'année, Bethesda a donné aux fans de quoi patienter avec sa nouvelle grosse MAJ offrant comme de coutume une masse de correctifs et autres « améliorations de performance », en plus de l'arrivée attendue du Creation Club aussi bien sur PC que Xbox.Concrètement, vous aurez donc accès à la boutique des joueurs avec possibilité de télécharger des mods (pour une large limite d'environ 100Go sur Xbox) en prenant en compte que comme avecet, certaines créations sont payantes et à régler avec de la monnaie in-game. A ce sujet, les possesseurs de l'édition Premium bénéficieront d'un gain de 1000 crédits à dépenser. Et bien entendu, la création de mods officiels ne passera que par le PC, avec notamment un module complémentaire à télécharger sur Steam.Hormis cela, la MAJ ajoute les choses suivantes :- Nouvelles missions scénarisées autour d'un chasseur de prime.- La première mission est inclus dans la MAJ, la deuxième dans le Creation Club.- Ajout d'un scanner de prime pour vos missions de chasse.- Possibilité d'améliorer et modifier les armes de mêlée.- Possibilité (enfin) de fabriquer des munitions.