Wonder Woman : encore un chantier bien compliqué Wonder Woman : encore un chantier bien compliqué

Greg Miller, ex-IGN et surtout fondateur de Kinda Funny donc ayant ses bonnes sources dans l'industrie, a discuté dans le dernier podcast dédié des attentes autour du Summer Game Fest, évitant de vendre la mèche sur certains sujets mais osant prévenir sur un point : ce n'est pas encore cette fois que nous aurons des nouvelles du Wonder Woman de Monolith Productions (pas Software hein).



En cause, et vous l'aurez peut-être deviné après 2 ans et demi de silence, un développement compliqué qui patine depuis un certain temps selon une de ses sources proches du dossier. On souhaite à l'équipe de remettre le projet sur de bons rails, et si possible rapidement vu la triste époque où les studios meurent davantage qu'ils ne naissent, surtout quand on parle d'une boîte qui n'a rien pondu depuis 7 ans (La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre).



Pour rappel, Wonder Woman sera une expérience purement solo qui, justement, reprendra certains traits du système Nemesis abordé dans leurs adaptations du Seigneur des Anneaux.