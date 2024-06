Summer Game Fest : Geoff Keighley préfère tempérer les attentes autour de la conférence Summer Game Fest : Geoff Keighley préfère tempérer les attentes autour de la conférence

Geoff Keighley n'a, vous l'avez remarqué, pas beaucoup teasé sa conférence du Summer Game Fest et on comprend pourquoi : tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose pour faire monter la hype. Alors il ne va pas cracher dans son propre programme, mais il préfère être clair en disant que :



- Ce sera surtout des jeux déjà annoncés (un peu d'inédit quand même)

- Se concentrera avant tout sur 2024 et 2025

- Il reconnaît que 2024 est une année assez morne (d'où le programme…)

- Pas de « One More Thing » miracle



Nous sommes donc prévenus et notez également que :



- Pas de The Wolf Among Us 2

- Pas de Kingdom Hearts IV

- Pas de Metal Gear Solid Delta (mais en rumeur en dehors du show)



Après y aura quand même Dragon Age Dreadwolf, The First Descendant et on a des rumeurs sur le nouveau Mafia et du PlayStation Studios (LEGO Horizon ou les DLC de Spider-Man 2, voire les deux), donc soyez là vendredi 7 juin dans la soirée.