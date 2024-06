Rocksteady met maintenant un frein à la communication autour de Suicide Squad Rocksteady met maintenant un frein à la communication autour de Suicide Squad

C'est juste un petit fait mais qui pourtant veut dire bien des choses : Rocksteady vient de déclarer mettre fin aux communiqués hebdomadaires autour de Suicide Squad : Kill the Justice League, prétextant vouloir désormais attendre d'avoir de « grandes nouvelles » pour prendre la parole. Ce type de communication chaque semaine est pourtant routinier dans les jeux à service pour maintenir les échanges avec la communauté, mais il faut également dire qu'il est difficile de dresser un papier quand il n'y a plus grand-chose à dire autour d'un jeu qui actuellement n'attire qu'une moyenne de 500 joueurs quotidiens sur Steam (la Saison 1 n'a eu qu'un brève pic).



La Saison 2 est d'ailleurs censée arriver dans un peu plus de 3 semaines, mais difficile désormais de savoir si le cycle sera maintenu (et surtout pour combien de temps). Les cyniques quant à eux estimeront que moins il y a de gens qui bossent sur ce jeu, plus il y aura de têtes sur le prochain projet de Rocksteady.