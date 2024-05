COD Black Ops 6 se maintiendrait en cross-gen COD Black Ops 6 se maintiendrait en cross-gen

En attendant le vrai reveal dans deux semaines, apprenons une nouvelle chose de la part de GameStop : Call of Duty : Black Ops 6 sortirait également sur l'ancienne génération (information ensuite vérifiée et validée par Insider Gaming), donc précisément PC, PS5, PS4 et « Xbox ». Pour les guillemets, il faut juste comprendre que le même disque fonctionnerait aussi bien sur Xbox One que Xbox Series.



Selon les autres leaks, ce nouvel épisode sortirait le 25 octobre, également en Day One dans le Game Pass, et reste une inconnue (en dehors du jeu lui-même) : si l'on se fit aux promesses de Microsoft, Nintendo ne devrait logiquement pas échapper à ce Black Ops 6, mais on imagine que l'actuelle génération sera sagement délaissée pour privilégier le launch Switch 2.