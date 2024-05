Charts Japon : Stellar Blade face au fitness

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 13 au 19 mai 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Nous sommes dans un nouveau creux des charts mais nous notions à mettre en avant la jolie performance de, premier jeu dans la carrière de la PS5 à enchaîner les top 1, il est vrai aidé par l'absence de concurrence et déjà la perspective que ce sera la dernière (dans le prochain rapport).Le hardware en revanche, c'est une vraie catastrophe et au point où nous en sommes, à moins d'une baisse de prix miracle en fin d'année pour le secteur, les regards se font vers l'horizon, précisément début 2025.