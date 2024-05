Tomb Raider Trilogy se met en boîte chez LRG

Pour les nostalgiques et il y en a beaucoup, Limited Run Games officialise la prochaine mise en place de la trilogie remasterisée, dont l'ouverture des précommandes sera active dès à présent jusqu'au 23 juin ().Tous les supports sont concernés et vous y trouverez la compilation standard (34,99$), la Deluxe avec plusieurs goodies dont son guide de 80 pages pleines de jolies maps (54,99$) et enfin l'habituel Collector pour les bourgeois (199,99$). Comme d'habitude, les prix n'incluent pas les frais de port.