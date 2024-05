Larian s'offre un 7e studio, cette fois en Pologne

Quand on vous disait récemment que l'Europe de l'Est est devenue l'une des nouvelles ressources de talents. En tout cas, la tendance continue d'aller dans ce sens car quelques jours après avoir appris que Activision/Xbox avait ouvert une nouvelle branche en Pologne (pour une nouvelle franchise AAA), c'est maintenant Larian Studios qui annonce en avoir fait de même avec la création d'une filiale directement à Varsovie.Le septième studio de Larian, rien que ça, mais pas du luxe vu le nouveau statut de la boîte et le fait qu'elle bosse cette fois sur deux projets en parallèle (aucun en rapport avecouencore une fois).De son côté, Amazon Games vient de déclarer avoir ouvert un nouveau studio à Bucarest (Roumanie), chapeauté par Cristian Pana, qui n'allait pas refuser une telle offre après la mise à mort de son projetchez Ubisoft. La branche servira pour l'heure de renforts sur les multiples jeux d'Amazon en cours et à venir, dont le nouveauet un nouveau