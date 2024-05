2K Games : une annonce majeure le 7 juin 2K Games : une annonce majeure le 7 juin

On parlait justement du Summer Game Fest, et sachez que 2K sera présent pour une annonce majeure durant le show de Geoff Keighley, précisément la suite d'une franchise particulièrement appréciée de leur catalogue.



On précise bien que l'on parle de 2K Games et non de 2K Sports donc à partir de là, on vous laisse spéculer entre :



- Mafia (des rumeurs sur le sujet)

- Bioshock

- Borderlands

- XCOM

- Tiny Tina's Wonderlands

- Duke Nukem