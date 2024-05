Summer Game Fest : la liste des représentants Summer Game Fest : la liste des représentants

A défaut de teaser quoi que ce soit (mais il reste du temps, attention) Geoff Keighley signale juste que sa conférence du Summer Game Fest inclura 55 partenaires pour un nombre encore indéterminé de jeux représentés.



Dans le lot, on trouvera quelques pointures comme PlayStation, Xbox, Capcom, Electronic Arts, Ubisoft, Warner Bros et SEGA, pendant que d'autres réservent tout pour leur propre show, dont Nintendo (Direct en juin), Level-5 (Vision cet été) et THQ Nordic (Showcase en août).



Notez que selon les rumeurs, Dragon Age : Dreadwolf et The Wolf Among Us 2 devraient faire partie du show du 7 juin à 23h00.