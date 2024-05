Malgré les longues attentes, Falcom reconnaît des bénéfices occidentaux supérieurs aux attentes Malgré les longues attentes, Falcom reconnaît des bénéfices occidentaux supérieurs aux attentes

Tous les éditeurs majeurs du Japon ont compris depuis quelques temps l'importance de l'occident pour leur CA, au point de voir se multiplier traductions et surtout sorties mondiales, même s'il reste encore des résistants à la tradition poussiéreuse de nous faire galérer 1 an ou 2 pour la localisation.



On pourrait citer D3 Publisher (qui en plus ne traduit même plus au-delà de l'anglais) mais aussi Nihon Falcom, bien que ce dernier pourrait également prendre conscience de l'évolution du marché en annonçant que son bilan occidental pour l'année fiscale qui s'est terminé est supérieur de 7 % aux attentes, ayant grandement aidé à un boost des revenus globaux de l'ordre de 26 %. Plus d'excuses les mecs.



Nous verrons bien ce qu'il en sera à l'avenir pour Trails (un certain Trails Through Daybreak cet été chez nous aura quasiment mis 3 ans à décoller du Japon, sans traduction FR…) mais on garde un meilleur espoir pour Ys dont le dernier opus ne mettra « qu'un an seulement » pour arriver chez nous, traduit en plus.



A ce propos, histoire de repartir avec un truc, Falcom confirme que plusieurs chantiers sont en cours sur cette dernière licence, mais uniquement du remasters/remakes pour le moment.