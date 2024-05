Dead Island 2 n'a pas encore bouclé son suivi

On pensait la carrière debouclée suite à la publication du deuxième DLC mais Dambuster Studios a encore des choses à dire et dans le cadre du 1er anniversaire de cette ancienne arlésienne, le studio qui a sauvé le projet promet maintenant « dans les mois à venir » de nouvelles mises à jour avec du contenu neuf (gratuit ou payant, l'avenir le dira).On apprend en outre que 7 millions de joueurs ont touché à cette suite, chiffre qui ne veut absolument rien dire rien que par sa récente inclusion dans le Game Pass, mais dans tous les cas, ça reste plus de 2 millions de ventes au dernier recensement.