Au tour de l'EA Play d'augmenter ses tarifs

Il n'y avait pas de raison qui Electronic Arts échappe à la tendance des prix à la hausse, et l'éditeur indique de fait que son abonnement EA Play coûte désormais plus cher aussi bien sur PC que consoles, avec un passage de 3,99 à 5,99€ par mois (24,99 à 39,99€ l'année) pour l'offre classique offrant notamment des réductions, un accès au back catalogue et des démos spéciales de plusieurs heures pour la majorité des jeux.



Pour l'EA Play Pro exclusif au PC (donnant accès à chaque nouveauté Premium en Day One en plus de bonus), on arrive à 16,99€ par mois au lieu de 14,99€, et carrément 119,99€ par an au lieu de 99,99€.



Notez que jusqu'à nouvel ordre, l'offre EA Play reste directement incluse dans le service Game Pass Ultimate, et cette augmentation n'aura pas d'incidence sur les tarifs Xbox (qui ont de toute façon déjà augmenté l'été dernier).