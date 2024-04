PS Plus Extra & Premium : la prochaine vague PS Plus Extra & Premium : la prochaine vague

Sony publie la liste des prochains jeux PlayStation Plus Extra & Premium, à télécharger dès mardi prochain (le 16 avril) avec pas moins de trois « Day One » même si deux ne seront disponibles pas à la date indiquée : Tales of Kenzera : ZAU attendra le 23 avril, tandis que Animal Well arrivera le 9 mai.



PS Plus Extra :



- Animal Well

- Tales of Kenzera : ZAU

- Dave the Diver

- Oddballers

- Construction Simulator

- The Crew 2

- Raji : An Ancient Epic

- LEGO Ninjago

- Nour : Play With Your Food

- Deliver Us Mars

- Miasma Chronicles

- Stray Blade

PS Plus Premium :



- Alone in the Dark : The New Nightmare (PS1)

- Star Wars : Rebel Assault II (PS1)

- MediEvil (PS1)