Charts UK (mars) : sur le même laps de temps, Helldivers II passe devant Marvel's Spider-Man 2

GamesIndustry nous fait le bilan de mars, celui incluant les données numériques sauf pour Nintendo (routine) avec 3,65 millions de jeux PC & consoles écoulés, une belle hausse de 26 % par rapport à 2023 grâce aux lancements de Dragon's Dogma 2 et Final Fantasy VII Rebirth (oui, il est sorti le 29 février mais l'intégralité de ses chiffres ont été mis dans ce rapport).



Concernant le hardware :



1) PlayStation 5, +25 % par rapport à février (-9 % par rapport à mars 2023)

2) Nintendo Switch, +20 % (-20%)

3) Xbox Series, +19 % (-18%)

- Switch et Xbox Series apparemment au coude-à-coude

- Le PS Portal est la 8e meilleure vente du mois sur les accessoires



Concernant le software :



- Helldivers II est de nouveau premier pour le 2e mois consécutif. Sur le même laps de temps, il fait désormais mieux que Marvel's Spider-Man 2 (néanmoins plus cher et sur un seul support on rappelle).

- Dragon's Dogma 2 démarre bien mieux que le premier, sans plus de précisions.

- FFVII Rebirth doit se contenter de la 5e place.

- Rise of the Ronin démarre à la 21e place mais il ne faut pas non plus parler d'énorme flop vu le classement exceptionnellement biaisé : grâce à une grosse vague de promos Steam, la série Command & Conquer place pas moins de 10 jeux dans le top 20.

- Pas de miracle en revanche pour Princess Peach Showtime (30e).



1. Helldivers II

2. EA Sports FC 24

3. Dragon's Dogma 2 (NEW)

4. WWE 2K24 (NEW)

5. Final Fantasy VII Rebirth (NEW)

6. Rainbow Six Siege

7. Command & Conquer : Generals

8. Grand Theft Auto V

9. Hogwarts Legacy

10. Command & Conquer : Red Alert 2