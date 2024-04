Shift Up (Stellar Blade) recrute pour son prochain projet multi-supports

Alors qu'il ne reste que 3 semaines avant le lancement de, le studio coréen Shift Up ne perd pas de temps en annonçant via plusieurs offres d'emploi la mise en chantier de son prochain projet, permettant d'apprendre que l'on devrait rester dans les mêmes bases :- Ce sera de l'action-RPG dans un contexte urbain SF- Tournera sous Unreal Engine- Il y aura des « monstres et créatures »- Potentiellement prévu sur tous les supports, du PC aux consoles en passant par le mobileOn notera que ce dernier point n'est pas forcément une information à prendre pour argent comptant.était lui aussi prévu sur PC dès le départ en plus de « console(s) » au pluriel avant de devenir une exclusivité PS5 grâce au soutien de Sony.