Remedy : le Project Condor se met en place

Peu après son précédent communiqué, Remedy revient sur le cas Project Condor qui devrait logiquement être le prochain morceau majeur du studio sans compter les DLC de Alan Wake 2 et l'inconnu Max Payne 1&2 Remake.



Car on nous assure en ce jour que Project Condor entrera dans sa phase de plein développement cette année avec le moteur maison Northlight en soutien, et une naturelle proposition futur sur PC, PlayStation et Xbox Series pour ce qui sera le premier jeu à service du développeur, centré sur l'Ancienne Maison évoquée dans Control, souhaitant assurer des revenus sur la longueur tout en poursuivant ses AAA solo.



Remedy ajoute que le budget initial (donc hors suivi) est équivalent à 25 millions d'euros, soit moitié moins que Alan Wake 2, et qu'il adoptera un modèle premium mais à un tarif moindre. Bien entendu, nous n'aborderons pas pour l'heure la présence ou non de micro-transactions.