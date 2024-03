Windows Central : le prochain projet de Toys for Bob sera bien en deal avec les Xbox Game Studios Windows Central : le prochain projet de Toys for Bob sera bien en deal avec les Xbox Game Studios

La possibilité avait été sous-entendue par Toys for Bob, et se confirme aujourd'hui du moins selon les sources de Windows Central : le premier titre développé par le studio sous la bannière de la « relative » indépendance sera fait en partenariat avec les Xbox Game Studios.



On n'en sait pas davantage, du genre s'il s'agira d'une nouvelle licence ou de l'exploitation d'une franchise ayant déjà garni leur CV (Spyro, Crash), mais ce genre de deal est au moins susceptible de mener à une proposition Day One dans le Game Pass, à défaut d'une exclusivité dont le sujet n'est de toute façon plus vraiment essentiel chez Microsoft.



« A suivre » comme on dit.