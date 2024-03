Bungie : en douce, Marathon s'est vu attribué un autre directeur de projet (et des changements) Bungie : en douce, Marathon s'est vu attribué un autre directeur de projet (et des changements)

Les mouvements continuent chez Bungie, certains d'ailleurs en douce car plus tôt dans la journée, IGN a déclaré que sans prévenir, l'organigramme du studio avait changé depuis un paquet de mois pour retirer à Christopher Barett (pourtant concepteur de longue date chez Bungie) le commandement du projet Marathon au profit de Joe Ziegler, qui vient du coup de confirmer sur X/Twitter que c'était effectivement le cas depuis 9 mois. Merci d'avoir prévenu.



Un changement qui a des conséquences car entre les mains de cet ancien de Valorant, le reboot de Marathon sous la forme d'un jeu multi à extraction délaisserait la création de personnages (avec classes & co) pour ce que l'on appelle un système de héros assez à la mode, genre Apex Legends et Overwatch, donc des personnages préconçus avec leurs propres capacités.



Nous verrons bien mais le studio reste néanmoins dans la tourmente, avec d'un côté des rumeurs évoquant une future prise de contrôle totale de PlayStation suite aux mauvaises décisions des dirigeants, tandis que des sources proches du dossier ont déclaré à IGN qu'à moins d'un lancement réussi de Destiny 2 : The Final Shape en juin prochain (et c'est mal parti vu les réservations), de nouveaux licenciements sont à prévoir.