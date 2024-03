[RUMEUR] Un autre ''Titanfall'' encore en chantier [RUMEUR] Un autre ''Titanfall'' encore en chantier

Respawn planche aujourd'hui sur Star Wars Jedi 3, tout en maintenant en vie Apex Legends et en supervisant le jeu de stratégie Star Wars d'une autre équipe. Mais en cachette, il restait un projet qu'on avait oublié, pourtant confirmé par Vince Zampella lui-même : un chantier encore dans ses premières étapes, gérés par Steve Fukuda, le réalisateur de la franchise Titanfall.



Et voilà que Jeff Grubb vient nous apprendre que ce chantier poursuivant son cours, même si toujours dans sa phrase « prototype », et que ce ne sera pas Titanfall 3… même si pourtant relié au même univers. C'est tout ce que l'on sait et s'il s'agit d'une expérience solo, on ne pourra qu'être étonné de l'aval d'Electronic Arts, eux qui il y a un an ont annulé Titanfall Legends, un FPS lui aussi solo adaptant l'univers de Apex Legends, lui-même dans le même univers que Titanfall. Faut suivre ouais.