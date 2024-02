Helldivers II gratte encore de l'audience + partenariat souhaité avec Starship Troopers Helldivers II gratte encore de l'audience + partenariat souhaité avec Starship Troopers

Deux bonnes nouvelles pour Helldivers II : non seulement l'audience ne semble aucunement faiblir, mais en plus les choses commencent à se passer de mieux en mieux pour les joueurs maintenant que Arrowhead à annoncer que la limite max du nombre de joueurs était passée à 700.000. Pas encore suffisant quand on voit un pic record pour le jeu de 458.000 joueurs ce week-end rien que sur Steam (donc sans inclure ceux sur PlayStation 5) mais suffisant pour garantir des files d'attente plus supportables.



On profite de cette mise au point pour apporter deux autres choses :



- Selon GamesIndustry, Helldivers II a fait de meilleures ventes pour sa deuxième semaine sur le marché (+40%), un fait très rare. Pour cette période, le ratio est « quasi » de 50/50 pour le PC et la PlayStation 5 (juste « légèrement » supérieur sur PC).



- Johan Pilestedt (PDG de Arrowhead) et Casper Van Dien (acteur du film Starship Troopers) se sont montrés très chauds sur X/Twitter pour un cross-over entre Helldivers 2 et Starship Troopers, autant pour un film que pour une collaboration dans le jeu. Techniquement, tout est possible : Sony possède les droits des deux licences.