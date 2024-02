Pour Hidetaka Miyazaki, l'heure approche pour laisser place à de nouveaux réalisateurs Pour Hidetaka Miyazaki, l'heure approche pour laisser place à de nouveaux réalisateurs

Il y a quelques jours, suite à la présentation de Shadow of the Eldtree, Hidetaka Miyazaki signalait que non seulement aucune deuxième extension n'était à l'esprit, mais surtout qu'il n'y avait aucun plan pour un Elden Ring 2, montrant comme à l'époque de Dark Souls 3 que l'homme semblait avoir fait le tour du sujet même si toutes les portes ne sont jamais totalement fermées sur l'avenir.



Une envie de renouvellement des licences même si le genre « Souls » restera sans nulle doute le coeur du CA de FromSoftware, mais d'autres propos de Miyazaki viennent de tomber chez IGN pour affiner ce besoin de « changement », et c'est peu de le dire : du sang neuf au sommet de l'organigramme des prochains projets.



« Il y a de fortes chances que nous déléguions à d'autres le poste de réalisateur à l'avenir pour des jeux de type Souls. […] Je pense que si nous faisons cela, cela me permettrait de m'éloigner de ce rôle de supervision afin de leur donner la pleine direction et le plein contrôle. C'est vraiment le meilleur moyen pour de nouveaux réalisateurs de s'épanouir avec des projets neufs. »



Des propos qui font frémir certains fans car la seule fois jusqu'à présent où Miyazaki n'a pas réalisé un Souls, c'est Dark Souls 2, de loin l'épisode ayant le plus divisé (avec Sekiro certes) mais l'homme n'en démord pas et préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide :



« En ce qui me concerne, Dark Souls 2 est un très bon projet pour FromSoftware car je pense que sans lui, nous n'aurions pas eu autant de connexions et d'idées qui ont permis plus tard de faire progresser les autres Souls. »