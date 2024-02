Sans prévenir, Dead Island 2 débarque dans le Game Pass, mais uniquement sur consoles Xbox

Tout comme en novembre dernier (avec), le Game Pass nous fait le coup du shadow-drop surprise avec la mise en place dans le service, et dès aujourd'hui, du très apprécié. Notez que seuls les consoles Xbox sont concernées (donc pas le PC).Une bonne nouvelle pour découvrir cet ex-arlésienne vendue à plus de 2 millions d'unités en 1 mois (meilleur lancement de l'histoire de Deep Silver, branche d'Embracer), qui bien entendu invite la nouvelle audience à s'intéresser au Season Pass fait de 2 extensions et quelques bonus.