Dying Light 2 prépare sa plus grosse MAJ, avec le retour des armes à feu Dying Light 2 prépare sa plus grosse MAJ, avec le retour des armes à feu

La deuxième extension scénarisée de Dying Light 2 se fait attendre (le jeu a 2 ans pour rappel), de même que le mode Cauchemar et les Tours de Raid, mais les employés de Techland n'ont pas fait preuve de fainéantise en passant leurs journées sur Picross, preuve avec l'annonce d'une MAJ surprise le 22 février, carrément la plus grosse à ce jour et c'est gratos.



Au programme ? Une jolie réponse à l'une des principales requêtes des fans, à savoir le retour des armes à feu (effacées de base dans ce deuxième épisode) et comme il était hors de question de balancer tout cela sans justification, du contenu scénaristique sera également présent pour marquer ce retour bienvenu, en plus de nouvelles missions solo/coop dont des clins d'oeil bien appuyé pour les fans de Dying Light 1, le tout englobé dans une upgrade graphique sur la végétation, les cieux et le visage des zombies.



Un beau cadeau pour le deuxième anniversaire, avec pour encore plus marquer le coup une réédition du jeu sous le nom de Reloaded Edition incluant :



- Le jeu de base avec ses corrections et améliorations graphiques

- Tout le contenu gratuit sorti jusqu'à présent

- La MAJ pour les armes à feu

- La première extension scénarisée



Le trailer sera bientôt disponible.