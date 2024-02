Et si on reparlait un peu de Wanted : Dead ?

Attendu comme une sorte de bon petit défouloir, surtout qu'on parlait des anciens de la Team Ninja aux commandes,n'a pas vraiment marqué les esprits, et alors que le jeu était tombé dans les abîmes de l'oubli, évoquons son soudain retour dans le cadre de son 1er anniversaire.Déjà, le jeu est en promo sur différents supports mais pas avec le même effet (15 balles sur Steam, 19 sur PS5, 30 sur Xbox), et on a surtout droit à une MAJ inattendue :- Correction sur le premier niveau avec ajouts de trousse de soins et point de contrôle pour vous faciliter un peu la mise en bouche- Tous les mini-boss vous offriront une trousse de soin au trépas- Le système de couverture peut maintenant être manuel et non automatique.- Ajout d'un mode de difficulté « facile »- Ajout d'un menu stats pour mieux suivre votre progression et succès/trophées- Compatibilité DLSS 3.5 et FSR 2.2 sur PC- Un paquet de correctifsPourquoi autant d'attente ? Car 2023 fut une année de « survie » pour le studio qui a préféré collecter les commentaires pour s'attarder uniquement sur le plus important, mais que si tout se passe bien, de plus belles choses pourraient arriver à l'avenir niveau upgrade. Bonne chance quand même...