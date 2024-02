Porté par le succès surprise de Helldivers II, Arrowhead veut recruter pour un meilleur suivi Porté par le succès surprise de Helldivers II, Arrowhead veut recruter pour un meilleur suivi

Le sourire aux lèvres depuis le lancement de Helldivers II (qui a encore plus tôt cette semaine obtenu un pic d'audience encore plus élevé sur Steam), Arrowhead continue néanmoins de suer pour maintenir la barque et après la publication hier d'un gros patch pour corriger de nombreuses choses afin de réduire drastiquement les crashs et rendre le matchmaking ENFIN fonctionnel, l'heure est à passer la seconde.



Johan Pilestedt, PDG du studio et soudainement conscient qu'ils tiennent un potentiel gros succès sur la longueur, vient d'annoncer lancer une vague de recrutements afin de « renforcer » ses plans sur le suivi dont on ne connaît effectivement pas grand-chose si ce n'est l'évolution des biomes et l'arrivée de méchas (les mecs n'ont qu'une centaine d'employés pour le moment).



Plus qu'à attendre une feuille de route qui dans tous les cas restera à jamais dénué d'un élément : les développeurs ont déclaré qu'ils n'ajouteront « jamais » de mode PVP afin de maintenir l'aspect « on se bat tous du même côté », et accessoirement éviter les « éléments toxiques ».