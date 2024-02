Sea of Thieves : du teasing officiel de la part de Rare pour des versions PlayStation 5 et Nintendo Switch ? Sea of Thieves : du teasing officiel de la part de Rare pour des versions PlayStation 5 et Nintendo Switch ?

Demain auront lieu diverses déclarations d'importance de la part de Microsoft Xbox et alors que fut découvert des indices pertinents dans le code source de la dernière MAJ de Hi-Fi Rush, c'est maintenant carrément le compte X/Twitter de Sea of Thieves qui tease « quelque chose », ou disons clairement des portages Switch et PlayStation 5 comme déjà suggérés par plusieurs sources :



« Les barques sont rouges, et parfois elles sont bleues, d'autres fois elles sont vertes, parfois elles peuvent être blanches… attendez, où allons-nous avec ça ? »



Inutile de vous préciser à quoi correspond ce jeu des couleurs, et on vous invite à retourner patienter jeudi (21h00) pour savoir officiellement si oui ou non arrivera sur PS5/Switch ce jeu à la longévité étonnante. Tous les jeux de pirates ne pourront en dire autant...