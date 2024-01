Sega : tout doucement, Like a Dragon (Yakuza) fait son petit trou sur Steam [UP]

Ce n'est évidemment pas sur PC que se situe le coeur du public de la franchise précédemment attitréemais les choses progressent doucement, et on peut aujourd'hui parler de lancement record poursur Steam.Pas de chiffre de ventes évidemment (un jour, qui sait) mais tout de même un pic de 27.000 joueurs, ce qui est 3 fois plus que le précédent épisode et montre à quel point SEGA a fait le bon choix en optant à la fois pour une politique multi-supports mais également un lancement mondial.Dans l'ordre (pic record d'audience sur Steam) :: 27.145: 9.535: 8.985: 3.474: 3.229: 2.740: 1.635: 913: 852- Le week-end a été très prolifique : le pic d'audience se situe finalement bien au-dessus du chiffre initial, à hauteur de 46.160 joueurs en simultané, soit bientôt 5 fois plus que