Après bientôt 4 ans de ban sur l'AppStore, Fortnite prépare son retour sur iOS Après bientôt 4 ans de ban sur l'AppStore, Fortnite prépare son retour sur iOS

Deuxième grande annonce de la part d'Apple qui ne passera pas inaperçu chez un certain public : Fortnite (et tous ses dérivés dont le mode LEGO) va faire son retour sur l'AppStore, une fois encore grâce au forcing des lois européennes sur l'ouverture à la concurrence.



Mine de rien, ce qui reste l'un des jeux les plus populaires de la planète avait été viré du service d'Apple depuis l'été 2020, après la tentative d'Epic Games d'y inclure ses propres micro-transactions sans passer par la taxe de la firme à la pomme, menant à un véritable bras de fer devant les tribunaux. Le Battle Royale avait depuis fait un discret retour en passant de manière détournée par le service xCloud de Microsoft, lui-même réclamant un passage par navigateur web (donc tout sauf pratique).



Fortnite sera donc remis en place sur iOS « plus tard cette année », uniquement sur les territoires européens dans un premier temps.