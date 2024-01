Mario + The Lapins Crétins n'est plus un flop

De l'avis propre d'Ubisoft,fut une déception sur le plan commercial, en tout cas en prenant en compte le succès rapide du premier épisode et le parc forcément sans commune mesure au moment de la sortie du second.Mais le bouche-à-oreille semble avoir fait son effet sur la longueur, et surtout les promotions : VGC rapporte selon ses sources que les ventes detourneraient aujourd'hui autour des 3 millions, ce qui lui enlève de suite son statut de « flop ».A voir si l'éditeur clarifie prochainement la situation en apportant des données officielles, et on rappelle du coup l'anecdote lâchée par Yves Guillemot lui-même, quand Nintendo suggérait directement à Ubisoft de sortirsur la « prochaine console » tant il vaut mieux parfois avoir un seul épisode d'une franchise par génération afin de mieux bénéficier du statut de long-seller. Et Nintendo sait de quoi il parle...