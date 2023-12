Au Royaume-Uni, PlayStation 5 et Xbox Series en hausse pour le Black Friday 2023 Au Royaume-Uni, PlayStation 5 et Xbox Series en hausse pour le Black Friday 2023

L'institut GSD nous fait le bilan UK du mois de novembre (en incluant le numérique), période évidemment phare autant pour les achats préalables de noël que le fameux Black Friday, pour un score de 4,55 millions de jeux vendus (-3 % par rapport à 2022), une baisse expliquée par le fait que l'an dernier, nous avions eu le combo God of War Ragnarok et Pokémon Ecarlate & Violet.



Dans les grandes lignes :



- Modern Warfare III est très largement numéro 1 de novembre mais les fans ne s'y sont pas trompés avec cette tentative de vendre une extension maquillée à plein pot : -38 % de ventes par rapport au lancement de Modern Warfare II.

- Notons que RoboCop : Rogue City démarre à la 11e place, ce qui est tout sauf mauvais pour un tel mois.



- Ventes hardware globales en hausse de 32 % (n'oubliez pas les ruptures l'année dernière).

- La PlayStation 5 termine première (+149 % par rapport à octobre, +126 % par rapport à octobre 2022), suivie par la Xbox Series (+231 %, +4%) et enfin la Switch (+175 %, -19%).





TOP DES VENTES NOVEMBRE (UK)

(pas de dématérialisé pour Nintendo)



1. COD Modern Warfare III

2. EA Sports FC 24

3. Hogwarts Legacy

4. Marvel's Spider-Man 2

5. Super Mario Bros. Wonder

6. Football Manager 2024

7. Assassin's Creed Mirage

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Nintendo Switch Sports

10. Grand Theft Auto V