Embracer : Free Radical (TimeSplitters), c'est terminé

Pas de surprise, et on comprend que personne n'était intéressé pour sauver les employés en plus de ne voir aucun avenir commercial pour la franchise TimeSplitters : Embracer confirme via Plaion que le studio Free Radical Design a entamé sa procédure de fermeture, seulement deux ans après sa résurrection.



VGC ajoute que selon les mails envoyés en interne, la fermeture aura précisément lieu… aujourd'hui même, et son site officiel a d'ailleurs fermé ses portes. Pensées à l'équipe qui doit vivre difficilement la chose à l'approche de noël, et on n'oubliera pas les fabuleux souvenirs du multi de TimeSplitters 2, un des rares jeux de l'ère 128bits à nous avoir redonné des sensations à la Goldeneye.