[RUMEUR] Skull & Bones a (enfin) sa date

En janvier, Ubisoft promettait que la date detomberait « très bientôt ». 10 mois plus tard, toujours rien mais il n'y aura plus longtemps à attendre selon le très sérieux Tom Henderson qui coupe l'herbe sous le pied de l'éditeur : le lancement tombera le 16 février 2024. Bonne chance à lui vu le calendrier.Henderson rapporte également qu'une édition Premium sera simultanément officialisé (à 90 ou 100 balles), offrant 3 jours d'accès anticipé en plus d'autres choses encore non connues, mais parions sur un équivalent de Season Pass et un pack de skins/objets.