Focus renouvelle son partenariat avec Asobo

Toujours chez Focus, on nous signale quedes français d'Asobo a dépassé les 3 millions de joueurs, une donnée qui ne signifie pas grand-chose quand on se souvient de sa proposition Day One dans le Game Pass (après, c'est un chèque quand même) mais l'essentiel est là : les revenus générés par ce jeu sont suffisants aux yeux de l'éditeur pour renouveler le partenariat. Un troisième jeu donc, sans que l'on nous précise s'il s'agira deou d'une nouvelle licence.Et comme on n'a rien de plus à dire, rappelons que le jeu a bénéficié depuis sa sortie d'une MAJ 60FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series, et que les membres PS Plus Premium ont accès à une version d'essai de 2h. En outre, il est toujours dispo dans le Game Pass.