Suicide Squad va enfin reprendre sa communication

7 mois quen'avait plus donné la moindre nouvelle, depuis en fait l'annonce de ce gros report, et alors qu'il ne reste désormais qu'un seul trimestre avant le supposé lancement, Warner Bros et Rocksteady se sont souvenus qu'un jeu se vend mieux quand il y a une communication derrière.De fait, c'est parti pour relancer le marketing avec une série de présentations pour tout savoir de ce projet à risque, dont le premier numéro tombera ce mercredi (consacré au scénario et au gameplay). C'est noté.