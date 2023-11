Modern Warfare III : ça râle... mais ça se vend (UK) Modern Warfare III : ça râle... mais ça se vend (UK)

Il est l'objet de gronde, on lui crache même dessus, mais pas grand-chose ne change par rapport à ses habitudes commerciales ou en tout cas au Royaume-Uni : le lancement de Call of Duty : Modern Warfare III n'accuse qu'une baisse de 25 % pour le marché physique par rapport au précédent, avec un ratio de 80 % en faveur de la PlayStation (dont 8 % pour la PS4) même si comme souvent, l'apport prochain des données numériques rééquilibrera légèrement tout cela, PC inclus.



1. Call of Duty : Modern Warfare III (NEW)

2. EA Sports FC 24 (=)

3. Super Mario Bros. Wonder (-2)

4. Marvel's Spider-Man 2 (-4)

5. Football Manager 24 (NEW)

6. Nintendo Switch Sports (+1)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

8. Hogwarts Legacy (-2)

7. Minecraft (=)

10. Assassin's Creed Mirage (-2)



Anecdote ? Toujours au Royaume-Uni, le 8 novembre (date de la mise en place du pré-téléchargement de Modern Warfare III), le pays a connu son plus deuxième plus gros pic au niveau du trafic internet sur toute l'année 2023. Le record reste détenu le 15 février (Premier League + Champion's League + Saison 2 de Warzone II).