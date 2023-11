Tencent : Remedy reboote (en partie) le Project Vanguard pour abandonner le modèle F2P Tencent : Remedy reboote (en partie) le Project Vanguard pour abandonner le modèle F2P

Après Alan Wake 2 et en mettant de côté tout ce qui touche au suivi de ce dernier, Remedy a 4 chantiers sur la table, avec tout d'abord du Control (une suite et un spin-off coop), les remakes de Max Payne 1 & 2, mais également et enfin un projet multi PV2 mais néanmoins narratif en partenariat avec Tencent (donc un F2P, évidemment).



Le Project Vanguard, car c'est son nom pour l'instant, avait il y a encore 2 semaines une bonne partie des idées sur papier et ne restait qu'à attendre une réunion avec Tencent pour définir les prochaines étapes du chantier… et il faut croire que le géant chinois se remet en question : Remedy annonce officiellement un reboot des travaux, mais sans mettre à la poubelle des idées puisque c'est la structure économique qui change. Adieu le F2P, place au modèle classique dit Premium pour celui qui change de nom de code pour devenir Project Kestrel.



Davantage de risque, mais une assurément une bonne nouvelle pour beaucoup.