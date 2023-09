[LEAK] Fuite des projets en cours chez Bethesda : Doom 3, Dishonored III, Oblivion Remaster... [LEAK] Fuite des projets en cours chez Bethesda : Doom 3, Dishonored III, Oblivion Remaster...

Allez, deuxième salve d'informations leakées autour de la fuite des documents FTC et on va cette fois parler software, et plus précisément Bethesda avec une fuite de nombreux projets qui doit foutre une haine folle à Microsoft pensant créer la surprise dans un prochain Showcase. Mais c'est ainsi.



Attention néanmoins ! On ne va pas vous mettre les objectifs de date vu que le document date et que certaines périodes de lancement annoncées en interne paraissent aujourd'hui bien désuète (du genre Starfield pour 2021…).



Mais, sauf projets annulés, voici ce qui attend les fans des filiales Bethesda, dont on imagine la grande majorité en exclusivités sur PC/Xbox :



- Indiana Jones

- Extension Starfield

- Remaster de The Elder Scrolls IV : Oblivion

- Doom Year Zero (nouvel épisode) + 2 DLC

- Deux nouvelles IP (Project Kestrel & Project Platinum)

- The Elder Scrolls VI

- Ghostwire Tokyo 2

- Remaster de Fallout 3

- Dishonored 3

- Nouvelle adaptation d'une licence tiers (comme Indiana Jones donc)



Oui. Il n'y a pas The Evil Within 3 vous remarquerez.