Persona 5 Strikers rejoint les Musô les plus populaires de l'histoire d'Omega Force

Omega Force a bien du mal à maintenir la survie de ses propres licences Musô (pire encore pourdont le dernier épisode a bientôt 6 ans) mais les sous continuent heureusement de rentrer grâce aux partenariats tiers.Dans le lot, on nous annonce en ce jour (via le producteur Daisuke Kaneda) quea dépassé les 2 millions de ventes à travers le monde, le mettant au même niveau qu'un, devant(1 million) mais loin derrière le plus gros succès de l'histoire des Musô, doncet ses 4 millions (chiffre datant de janvier 2022).