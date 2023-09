Star Wars KOTOR Remake : une tentative d'espoir... pour finalement encore plus de doutes

Hier, votre serviteur remontait l'information sur une possible annulation deaprès un rapport de Kotaku sur le fait que Sony avait effacé toute trace de son existence sur les réseaux sociaux dont Youtube, auquel se rajoute les nombreux doutes liés à la situation actuelle d'Embracer (et évidemment le silence total autour du chantier).Ce même Kotaku a interrogé Sony sur le sujet, qui semblait au départ livrer une lueur d'espoir en expliquant que la suppression du trailer sur sa chaîne Youtube était liée à une expiration de la licence pour la musique.Certes, ça arrive, et c'est déjà arrivé. Mais dans ce cas, pourquoi avoir également supprimé de simples tweets sur le sujet (sans le trailer avec) et surtout, que quelqu'un explique comment Embracer qui possède théoriquement les droits poura perdu la possibilité d'utiliser… une musique officielle Star Wars.