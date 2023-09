Marvel's Spider-Man 2 et les options d'accessibilité Marvel's Spider-Man 2 et les options d'accessibilité

Comme avec ses précédents titres, et parce que l'industrie pousse aujourd'hui à s'attarder sur le sujet, Insomniac Games offrira à Marvel's Spider-Man 2 de très nombreuses options d'accessibilité au-delà des quatre classiques modes de difficulté.



On trouvera par exemple des aides de semi-automatisation dans les courses poursuite et le nouveau déplacement en delta-toiles ainsi que tout ce qui touche aux ennemis (force, détection, défense…), mais également une idée qui peut correspondre à tout le monde : des raccourcis à attribuer sur la croix directionnelle, qui peuvent aller du mode photo à la réduction de la vitesse de jeu. D'autres options comme le lecteur d'écran ainsi qu'une compatibilité avec le pad Access arriveront le 6 décembre.



Sortie prévue le 20 octobre, avec compte-rendu de la presse 4 jours avant.