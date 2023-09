Ubisoft peut souffler : The Crew Motorfest s'offre le meilleur lancement de la franchise

On a l'impression qu'il fut lancé en toute discrétion, et pourtant, les fans furent suffisamment nombreux pour surprendre Ubisoft :, pouvant déjà se vanter d'être l'épisode le mieux reçu par les critiques, s'est officiellement offert le meilleur lancement de l'histoire de la franchise en cumulant ventes, micro-transactions et Season Pass.Une bonne affaire pour l'éditeur qui avait bien besoin d'un succès notable pour oublier de nombreux problèmes passés et en cours, et de quoi relancer l'avenir d'une franchise qui par deux fois jusqu'à présent, s'était pris le pied dans le tapis à la sortie avant de sauver les meubles grâce au suivi et promotions.