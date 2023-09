Le nouveau PDG de Square Enix souhaite reprendre d'anciennes IP, et les transformer en AAA Le nouveau PDG de Square Enix souhaite reprendre d'anciennes IP, et les transformer en AAA

Président de Square Enix depuis le début de l'année, Takashi Kiryu n'a pas encore fait toutes ses preuves mais a le mérite d'avoir des intentions allant dans un sens appréciable. Car nous savons que l'éditeur est divisé pour son secteur JV en trois branches (jeux classiques PC/consoles, MMO et jeux mobiles), et l'homme déclare ouvertement avoir pour projet de développer davantage la branche « classique », celle qui nous intéresse le plus du coup.



Et la première étape de ce projet est simple. Oui, il y aura toujours de nouveaux épisodes des principaux piliers (Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts) mais Kiryu déclare nuancer ses autres investissements, et sous-entend qu'il serait temps de lever le pied sur les tentatives de nouvelles licences pour au contraire commencer à regarder plus sérieusement vers ses anciennes franchises, et tenter « de les élever vers le statut de AAA ».



Sur ce point, la liste est pour le moins LARGE mais on laissera chacun faire part de ses fantasmes.