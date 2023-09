PS Plus Extra & Premium : les jeux du 19 septembre, avec plein de Star Ocean

Sony diffuse sa liste de jeux PS Plus Extra & Premium du mois, et fait savoir qu'une poignée de mains a été effectué avec Vanillaware ainsi que Square Enix, notamment pour y balancer 4 épisodes deIdéal pour patienter, si l'un vous a échappé, jusqu'à l'arrivée dele 2 novembre.PS Plus Extra :(édition GOTY)PS Plus Premium :(PS4)(PS4)(PS4)(PS4)