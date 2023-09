Jupiter annonce avoir sauvé ses Picross ''e'' des décombres de l'eShop 3DS

Pendant que le spin-offvient tout juste d'être lancé en Early Access sur Steam pour préparer une sortie prochaine (également sur Switch), le discret studio Jupiter annonce être revenu des tréfonds en ruines de l'eShop 3DS pour ramener avec lui les différents épisodes de, et ce dans le but d'un retour sur Switch.Donc pour les grands fans (probablement des gens beaux et charismatiques), ce sauvetage prendra en 2024 la forme de, un jeu vendu 4,99€ intégrant tout le contenu du premier. Et les 8 autres jeux (dont, seul jamais sorti en occident) ? Eh bien ce sera sous la forme de DLC… à 4,99€ chacun.Oui, ça fait 45 balles la « compilation » de tableaux mais c'est ça ou rien.