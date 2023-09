Indiana Jones : enfin le retour en 2024 ? Indiana Jones : enfin le retour en 2024 ?

Starfield est désormais disponible et même si le suivi va probablement durer un bon moment, c'est désormais l'inconnu concernant le prochain gros morceau software de Bethesda, et ce ne sera pas The Elder Scrolls VI, vous l'avez compris.



Wolfenstein ? Le nouveau Tango Gameworks ? Doom dont Eternal vient d'avoir une MAJ supprimant Denuvo ? Ou pourquoi pas tout simplement Indiana Jones, adaptation attendue sur PC et Xbox Series se voulant unique dans son expérience ? Car sachez que lors d'une interview accordée avec Esquire, Todd Howard a certes voulu maintenir le silence sur le sujet mais a lâché une promesse : nous aurons l'occasion d'en parler en 2024. C'est noté.



Pour rappel, la dernière information officielle sur le projet est le recrutement de Jens Andersson (réalisateur de The Darkness et les Chroniques de Riddick) au poste de lead-designer.