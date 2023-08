Borderlands 3 Ultimate sur Switch, pendant que les autres supports s'offrent la totale Borderlands 3 Ultimate sur Switch, pendant que les autres supports s'offrent la totale

Double annonce concernant la franchise phare de Gearbox Software, avec pour commencer l'annonce Switch de Borderlands 3 : Ultimate Edition dont 2K évite pour l'heure de nous montrer la couleur, juste la promesse que ça inclura la totale pour 59,99€, et ce pour le 6 octobre.



L'autre officialisation, c'est celle de la Borderlands Collection : Pandora's Box sur PC, PlayStation et Xbox cross-gen prévu dès demain en numérique et qui inclura la totale de chez totale :



- Borderlands Remaster (et tous les DLC)

- Borderlands 2 Remaster (et tous les DLC)

- Borderlands 3 : Ultimate Edition

- Borderlands : The Pre-Sequel

- Tales from the Borderlands

- New Tales from the Borderlands



Le prix est de 149,99€ MAIS , pendant plusieurs jours, ce sera seulement 59,99€ pour tout ça. Oui, exactement le même prix que juste Borderlands 3 sur Switch...