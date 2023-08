Jeff Grubb : Dragon Age Dreadwolf était censé sortir le mois prochain Jeff Grubb : Dragon Age Dreadwolf était censé sortir le mois prochain

Dans son dernier podcast et afin de rebondir au licenciement de 50 personnes chez Bioware (sur les 320, du moins pour ce que l'on en sait), Jeff Grubb a expliqué que cette restructuration avait pour but de pousser le studio à moins s'éparpiller sur de multiples chantiers et garder les meilleures têtes pour bosser sur un chantier à la fois, qu'importe le temps que cela prendra.



A ce sujet, Dragon Age Dreadwolf était censé passer (enfin) la seconde au printemps dernier vu que l'objectif de lancement en interne était… pour le mois prochain. Septembre 2023 donc. Mais la date se situe désormais pour l'été 2024 dans le meilleur dans cas et il pourrait encore être repoussé, alors même que le projet inclus désormais du personnel issu du prochain Mass Effect. A ce rythme, nous aurons de la chance si nous voyons la couleur de ce dernier sur cette génération de consoles…



« Bonus » :



- Jeff Grubb ajoute par ses sources que Apex Legends commencerait à être sur le déclin. Respawn estimerait qu'il y a aujourd'hui peu de chances de remonter drastiquement la pente, au point de commencer à envisager un passage de flambeau même un jour lointain.