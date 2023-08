THQ Nordic a encore 20 jeux à annoncer THQ Nordic a encore 20 jeux à annoncer

Le THQ Showcase a permis de repartir avec des nouvelles de jeux préalablement annoncés mais également du neuf comme TMNT : The Last Ronin, South Park : Snow Day et Titan Quest II.



Et alors qu'on n'a encore aucune date de sortie pour la plupart des titres en question, il reste encore du stock en arrière plan, l'éditeur annonçant avoir 20 autres projets dans les cartons qui attendront leur heure pour un début de projecteurs.



Du coup, afin de laisser chacun spéculer, on rappellera que dans la branche THQ Nordic (et uniquement elle, pas les autres d'Embracer), on trouve parmi les plus notables du Kingdoms of Amalur, Biomutant, Darksiders, Wreckfest, Red Faction, Destroy All Humans ou encore Desperados.